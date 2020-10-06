Политолог Богдан Цырдя в авторском комментарии высказывает свой взгляд на эту проблему.

«Он думал, будет лаять на Россию, получит индульгенцию в США? Историю надо учить, Владимир Георгиевич!

В этом контексте выскажем следующие аксиомы:

1. США всегда кидают лакеев. Это прагматизм – нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Чем больше тебя используют в грязных играх, тем выше шанс, что тебя кинут.

2. Кого-то тупо устраняют от власти и ликвидируют на месте. Чаушеску, Хуссейн, Каддафи, Пиночет – подтвердят.

3. Других используют в качестве сакральных жертв: Немцов, Ющенко, Навальный. Тихановская чудом избежала этой участи.

4. Кто-то заканчивает скитальцем и беженцем: Саакашвили, Гуайдо, Плахотнюк и возможно, Порошенко и Усатый.

5. Кто-то заканчивает самоубийством: Борис Березовский, Ирина Славина, которую, кстати, довели до самоубийства.

6. А кто-то уходит с позором и уголовными делами из власти, как Гимпу, Киртоакэ, Филат и многие другие.

Поэтому, в сотый раз обращаемся ко всем русофобам и особям, подхрюкивающим вашингтонскому обкому: Господа, одумайтесь. Ведь еще мудрый Фелофей сказал: «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать»!

Так было и так будет», – написал в своем комментарии Богдан Цырдя.