Сегодня в сёлах Этулия и Чишмикиой Вулканештского района прошли очень теплые встречи Игоря Додона с местными жителями.

«Наши сограждане, живущие в Гагаузской автономии, являются убежденными государственниками и поборниками традиционных ценностей, поэтому им было важно услышать наши ключевые идеи об укреплении национального суверенитета, сохранении внутриполитической стабильности и межнационального согласия, о взвешенной внешней политике, социальной поддержке семьи, защите православной веры.

Кроме того, жители Гагаузии высоко ценят то, что я за долгие годы деятельности в публичной политике, в том числе на посту президента, хорошо изучил положение дел в регионе и всегда выступаю с конкретной поддержкой социальных, гуманитарных и инфраструктурных проектов.

В связи с этим подтвердил свое намерение и далее помогать автономии и ее гостеприимным трудолюбивым людям!» – написал в соцсетях по итогам встреч Игорь Додон.