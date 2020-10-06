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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Жители Гагаузии – поборники традиционных ценностей

Игорь Додон: Жители Гагаузии – поборники традиционных ценностей
06 октября
19:46 2020
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Сегодня в сёлах Этулия и Чишмикиой Вулканештского района прошли очень теплые встречи Игоря Додона с местными жителями.

«Наши сограждане, живущие в Гагаузской автономии, являются убежденными государственниками и поборниками традиционных ценностей, поэтому им было важно услышать наши ключевые идеи об укреплении национального суверенитета, сохранении внутриполитической стабильности и межнационального согласия, о взвешенной внешней политике, социальной поддержке семьи, защите православной веры. 

Кроме того, жители Гагаузии высоко ценят то, что я за долгие годы деятельности в публичной политике, в том числе на посту президента, хорошо изучил положение дел в регионе и всегда выступаю с конкретной поддержкой социальных, гуманитарных и инфраструктурных проектов. 

В связи с этим подтвердил свое намерение и далее помогать автономии и ее гостеприимным трудолюбивым людям!» – написал в соцсетях по итогам встреч Игорь Додон.

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