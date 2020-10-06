Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, холодность и излишняя европейскость, заявил на одном из телеканалов политолог Корнелиу Чуря.

«Видно, что политтехнологи Майи Санду отрабатывают трюки, чтобы изменить и скорректировать факты ее жизни. Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, ее холодность и излишняя европейскость. Она политик-инопланетянин».

Чуря отметил, что Санду пытается сблизиться с избирателем.

«И это правильно, это у нее проблемные моменты. Это попытка измениться, но насколько в это поверят, я не могу судить. Об этом будет судить избиратель», – считает политолог.