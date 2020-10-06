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Газета "Кишиневские новости"

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Додон – лидер президентской гонки: 38,2% граждан голосуют за него

Додон – лидер президентской гонки: 38,2% граждан голосуют за него
06 октября
12:41 2020
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Согласно сентябрьскому Избирательному барометру-2020, реализованному компанией «IData», на президентских выборах 1 ноября 2020 года за нынешнего президента отдадут свой голос 38,2% определившихся избирателей. На втором месте Майя Санду – 29,7%, а на третьем Ренато Усатый – 12,8%. Кандидат партии «Шор» Виолетта Иванов может набрать 8,4%, а лидер «Платформы DA» – 4,7%.

Остальные претенденты набирают меньше 2% голосов. Доля неопределившихся составляет 27,1% от общего числа респондентов. В опросе, проводившемся с 21 сентября по 3 октября 2020 г., приняли участие 1218 респондентов. Погрешность составляет 2,8%.

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