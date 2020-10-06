Такие данные демонстрирует сентябрьский Избирательный барометр-2020, реализованный компанией «IData». Так, эксперты, которые приняли участие в опросе, считают, что у нынешнего главы государства шансы на занятие должности составляют 43,5%, у Майи Санду – 39%, а у Андрея Нэстасе – 13%.

По мнению экспертов, у Игоря Додона наиболее сильные аргументы для избрания: он последователен, убедителен, за 4 года продемонстрировал конкретные результаты и является единственным политиком-профессионалом, которому присущи необходимые качества и опыт.

В то же время эксперты констатируют, что именно Игорь Додон ассоциируется с «сильной рукой» – именно тем, в чем нуждается Молдова. Преимуществом Игоря Додона на президентских выборах является наличие стабильного электората и слабые контркандидаты.

В опросе, проводившемся с 21 сентября по 3 октября 2020 г., приняли участие 1218 респондентов. Погрешность составляет 2,8%.