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Газета "Кишиневские новости"

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Додон – кандидат с наибольшими шансами на победу на выборах

Додон – кандидат с наибольшими шансами на победу на выборах
06 октября
11:56 2020
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Такие данные демонстрирует сентябрьский Избирательный барометр-2020, реализованный компанией «IData». Так, эксперты, которые приняли участие в опросе, считают, что у нынешнего главы государства шансы на занятие должности составляют 43,5%, у Майи Санду – 39%, а у Андрея Нэстасе – 13%.

По мнению экспертов, у Игоря Додона наиболее сильные аргументы для избрания: он последователен, убедителен, за 4 года продемонстрировал конкретные результаты и является единственным политиком-профессионалом, которому присущи необходимые качества и опыт.

В то же время эксперты констатируют, что именно Игорь Додон ассоциируется с «сильной рукой» – именно тем, в чем нуждается Молдова. Преимуществом Игоря Додона на президентских выборах является наличие стабильного электората и слабые контркандидаты.

В опросе, проводившемся с 21 сентября по 3 октября 2020 г., приняли участие 1218 респондентов. Погрешность составляет 2,8%.

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