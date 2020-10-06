Для кого же 7 числа жизнь расцветится всеми 7 цветами радуги и заиграет прекрасная музыка счастья, в которой будут все 7 счастливых нот?

РАК

С 7 октября довольно закрытые по природе своей Раки обретут твердость и уверенность в свои силы. Это станет той точкой опоры, оттолкнувшись от которой, представители этого знака зодиака начнут светлый путь к большим победам и исполнению мечты. Это будет время больших возможностей и ярких свершений. Не упустите свой шанс!

ДЕВА

Светлый период добра и любви начнется для представителей этого зодиакального знака 7 октября. Впустите счастье в свою жизнь – дайте шанс тому, кто давно пытается обратить на себя внимание. Девы должны перестать слушать сплетни и переживать из-за оценок злых языков. Это ваша жизнь, и только вам решать, кому в ней есть место, а кому нет!

СКОРПИОН

Хватит мечтать! 7 октября начинается время активных действий для Скорпионов. Вселенная распростерла представителям этого зодиакального созвездия свои объятья. А это значит, что во всех сферах жизни Скорпионы попали в цвет. Даже самые незначительные усилия принесут хорошие доходы. Чем больше трудов будет вложено, тем круче станет ваша жизнь!