Глава Североатлантического альянса, посещая с официальным визитом Анкару, призвал турецкие власти отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает «Военное обозрение».

Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу включил заезженную пластинку: «С-400 не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу». Почему-то эта самая несовместимость систем не проявляется ни в Болгарии, ни в Греции, ни в Словакии, где на вооружении стоит более ранний ЗРК С-300. Мало того, на Крите регулярно проходят учения НАТО с использованием этих комплексов, летчики учатся преодолевать создаваемый ими защитный барьер. Об особых успехах пока не слышно. Столтенбергу нужны турецкие деньги, а «несовместимость систем» – попытка скрыть первопричину недовольства поведением Анкары.