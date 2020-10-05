В целях безопасности представители гражданской авиации Эфиопии запретили полеты над спорной стройкой ГЭС в притоке реки Нил, пишет ВВС.

По мнению властей Эфиопии строительство гидроэлектростанции Хидасэ около границы с Суданом на правом притоке реки Нил является ключевым моментом в экономическом развитии страны. Строительство ГЭС Хидасэ, стоимостью $ 4,8 млрд, началось в 2011 году, по первоначальным планам именно в 2020 году должен был начаться ввод станции. Строительство привело к серьезным спорам Эфиопии и Судана с Египтом. Два последних государства находятся ниже по течению реки и опасаются, что, после пуска ГЭС в эксплуатацию, начнутся проблемы с недостачей воды.

Представители военной авиации Эфиопии уверяют, что у них готово несколько стратегий на случай попытки врага навредить развитию проекта. Представитель гражданской авиации выразил надежду, что конфликт не начнет разрастаться, однако до его урегулирования, все полеты через ГЭС запрещены.