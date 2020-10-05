Геронтологи, ученые, занимающиеся вопросами старения и борьбы с этим процессом, назвали три условия, при соблюдении которых можно продлить и качественно улучшить жизнь в преклонном возрасте.

По мнению ученых, пожилым людям необходимо сократить во время принятия пищи как объём, так и калорийность порций. Это связано с замедлением всех обменных процессов и с тем, что избыточный вес ведет к множеству различных серьезнейших заболеваний, таких как диабет.

Вторым условием для полноценной старости является по возможности ежедневная физическая активность. Американские исследователи 10 недель наблюдали за 36 испытуемыми, возраст которых был около 70 лет. Три дня в неделю с ними проводились интервальные тренировки – 40 секунд нагрузка и 20 секунд отдых. Продолжительность тренировки 18 – 36 минут. Все испытуемые показали прекрасные результаты – потеря веса, бодрость и приток энергии. Физическая нагрузка улучшает кровоснабжение и предотвращает проблемы с умственной активностью.

Третье обязательное условие – стимуляция умственной деятельности. Доказано, что человек полон сил, пока он востребован. Люди пожилого возраста должны поддерживать свои интеллектуальные способности, и нужно, чтобы молодежь понимала необходимость повышения уровня образованности, ведь борьба со старением начинается в молодости. Необходимо поддерживать интерес человека к жизни.

Только соблюдение этих трех обязательных условий приведет человека к долголетию.