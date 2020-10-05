Президент Ильхам Алиев обратился к народу Азербайджана по поводу происходящего в Нагорном Карабахе и вокруг него, сообщает «АзерТАдж».

Глава государства заявил, что тридцать лет переговоров сопредседателей Минской группы не изменили обстановку, международные организации не смогли повлиять на Ереван таким образом, чтобы он ушел из Нагорного Карабаха. «Если не будет сильного воздействия, то Армения еще больше обнаглеет, выставит новые условия. Они не услышали меня (международные организации, ред.). Я хотел, чтобы этот вопрос решился мирным путем. Не услышали. Считали, что азербайджанский народ и я – президент Азербайджана – смиримся с этой ситуацией? Считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я с этим смирюсь?» – возмущался Алиев. Он также обвинил Ереван в том, что он вывозит из Ливана этнических армян и селит их в оккупированных районах. «Нагорный Карабах наш, это наша земля, мы должны туда вернуться, и мы возвращаемся», – подытожил Алиев.