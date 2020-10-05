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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине формируются территориальные оборонительные подразделения

05 октября
18:11 2020
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По мнению министра обороны Андрея Тарана, на Украине должна быть создана эффективная территориальная оборона, сообщает «Военное обозрение».

Выступая 4 октября по случаю Дня территориальной обороны, чиновник заявил подчиненным, что надо руководствоваться народной пословицей: «Моя хата с краю – врага первым встречаю». Таран считает – местное воинство хорошо знает окрестности, а потому может эффективно противостоять агрессору. Ну и самая главная причина столь пристального внимания к данной теме: по словам министра, американскому бюджету содержание территориальных войск обходится в 6 раз дешевле, чем регулярных подразделений, а немецкому и вовсе в 10 раз.

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