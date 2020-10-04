Сегодня Игорь Додон провел встречи с жителями Бричанского и Окницкого районов. В райцентре Бричаны, городе Липканы и селе Тецкань глава государства побеседовал с согражданами, которых волновали наболевшие проблемы: зарплаты и пенсии, ремонт дорог, обеспечение населенных пунктов питьевой водой, поддержка аграриев и многое другое. «Мне хорошо знакомы трудности, с которыми сталкиваются наши люди. Более того, мы решали многие актуальные проблемы в области здравоохранения, образования, социальной защиты, и я продолжу делать всё, что в моих силах, для реализации конкретных проектов на благо населения», – отметил Додон на своей странице в соцсети.