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Газета "Кишиневские новости"

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Общение с президентом вызвало огромный интерес у жителей Бричан

Общение с президентом вызвало огромный интерес у жителей Бричан
04 октября
22:36 2020
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Сегодня Игорь Додон провел встречи с жителями Бричанского и Окницкого районов. В райцентре Бричаны, городе Липканы и селе Тецкань глава государства побеседовал с согражданами, которых волновали наболевшие проблемы: зарплаты и пенсии, ремонт дорог, обеспечение населенных пунктов питьевой водой, поддержка аграриев и многое другое. «Мне хорошо знакомы трудности, с которыми сталкиваются наши люди. Более того, мы решали многие актуальные проблемы в области здравоохранения, образования, социальной защиты, и я продолжу делать всё, что в моих силах, для реализации конкретных проектов на благо населения», – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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