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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретился с тружениками предприятия Arman Plant SRL

Игорь Додон встретился с тружениками предприятия Arman Plant SRL
04 октября
22:31 2020
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В селе Коржеуць Бричанского района Игорь Додон посетил аграрное предприятие Arman Plant SRL. Это крупнейший производитель картофеля в Республике Молдова. В нынешнем сезоне, благодаря интенсивному орошению, хозяйство практически удвоило объем собранного урожая: примерно 40 тонн с гектара на общей площади в 150 гектаров. Здесь выращиваются и другие овощные культуры. «Поздравил руководство и коллектив предприятия с хорошими результатами и поблагодарил за большие усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны в сложнейших условиях засухи, пандемии и экономического кризиса. Подчеркнул, что за четыре года работы нашей команды поддержка сельского хозяйства была конкретной и адресной, и эта практика продолжится в будущем», – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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