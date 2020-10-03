Одними из самых характерных симптомов инфицирования коронавирусом служат потеря вкуса и обоняния. Эксперты Университетского колледжа Лондона решили выяснить, всегда ли эти симптомы свидетельствуют о том, что у пациентов именно это заболевание.

Специалисты проанализировали шестьсот тестов, взятых у людей, проявивших такие симптомы. Зараженными коронавирусом оказались только восемьдесят процентов обследованных. У остальных были выявлены другие вирусы. И хотя Королевский медицинский колледж Лондона в руководстве для врачей ставит потерю обоняния лишь на третье по важности место среди симптомов – после повышенной утомляемости и головной боли, специалисты все же советуют людям, которые неожиданно перестали различать запахи, как можно скорее пройти тест на коронавирус. Даже если окажется, что это другое заболевание, лечение надо начинать немедленно, пишет «Daily Mail».