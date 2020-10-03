Авиакомпания Singapore Airlines владеет самым большим в мире пассажирским авиалайнером A380. И пока самолет находится на земле в аэропорту Чанги, администрация решила предложить потенциальным пассажирам новую услугу.

На один уик-энд самолет решено превратить в фешенебельный ресторан под названием «A380 @Changi». Но просто так туда никого не пустят. Клиентам нужно будет пройти такие же процедуры, как при посадке в самолет – выдержать проверку службой безопасности, а на борт подняться по настоящему телескопическому трапу.

В роли официантов выступят бортпроводники, пока гости будут поглощать заказанные блюда, в салоне будут транслироваться развлекательные программы, которые обычно смотрят пассажиры в полете. А на прощание каждому обещают подарок от авиакомпании.

Посетить лайнер-ресторан можно будет только 24 и 25 октября. В ближайшее время начнется бронирование мест, сообщает Travel+Leisure.