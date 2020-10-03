Премьер Словении Янез Янша обвиняется прокуратурой в злоупотреблении служебным положением, сообщает Total Slovenia News

В 1992 году чиновник купил в горах участок и спустя двенадцать лет перепродал за 131 тысячу евро. По версии представителей прокуратуры, стоимость земли была завышена на 100 тысяч евро. Также Яншу подозревают в покупке по заниженной цене трехкомнатной квартиры в центре Любляны. Чиновник был премьером страны с 2004 по 2008 год, c 2012 до 2013 года и вновь занял эту должность в 3 марта 2020 года.