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Газета "Кишиневские новости"

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Как премьер Словении заработал на перепродаже… гор

03 октября
18:36 2020
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Премьер Словении Янез Янша обвиняется прокуратурой в злоупотреблении служебным положением, сообщает Total Slovenia News

В 1992 году чиновник купил в горах участок и спустя двенадцать лет перепродал за 131 тысячу евро. По версии представителей прокуратуры, стоимость земли была завышена на 100 тысяч евро. Также Яншу подозревают в покупке по заниженной цене трехкомнатной квартиры в центре Любляны. Чиновник был премьером страны с 2004 по 2008 год, c 2012 до 2013 года и вновь занял эту должность в 3 марта 2020 года.  

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