В стране вышел первый номер журнала «Образцовый туркменский алабай», сообщает агентство «Хроники Туркмении».

Ежемесячник начинается стихотворением, написанным президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым в традиционном для него примитивно-хвалебном тоне и посвященным этой породе собак.

Ты богатырь, мой алабай,

Ты доблестен, мой алабай,

Если надо, ты отважен, мой алабай,

Ты – гордость туркменской нации, мой алабай.

В первом номере журнала рассказывается о собаководстве и археологических находках, которые свидетельствуют о том, что алабаи издревле живут на территории современной Туркмении. В стране 31 августа даже празднуется День алабая.