Президент Туркмении опубликовал в журнале посвящение собаке
03 октября
18:36 2020
В стране вышел первый номер журнала «Образцовый туркменский алабай», сообщает агентство «Хроники Туркмении».
Ежемесячник начинается стихотворением, написанным президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым в традиционном для него примитивно-хвалебном тоне и посвященным этой породе собак.
Ты богатырь, мой алабай,
Ты доблестен, мой алабай,
Если надо, ты отважен, мой алабай,
Ты – гордость туркменской нации, мой алабай.
В первом номере журнала рассказывается о собаководстве и археологических находках, которые свидетельствуют о том, что алабаи издревле живут на территории современной Туркмении. В стране 31 августа даже празднуется День алабая.