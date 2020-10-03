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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Туркмении опубликовал в журнале посвящение собаке

03 октября
18:36 2020
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В стране вышел первый номер журнала «Образцовый туркменский алабай», сообщает агентство «Хроники Туркмении».

Ежемесячник начинается стихотворением, написанным президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым в традиционном для него примитивно-хвалебном тоне и посвященным этой породе собак.   

Ты богатырь, мой алабай,

Ты доблестен, мой алабай,

Если надо, ты отважен, мой алабай,

Ты – гордость туркменской нации, мой алабай.

В первом номере журнала рассказывается о собаководстве и археологических находках, которые свидетельствуют о том, что алабаи издревле живут на территории современной Туркмении. В стране 31 августа даже празднуется День алабая.

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