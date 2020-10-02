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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Электронные сигареты все-таки убивают

Электронные сигареты все-таки убивают
02 октября
23:01 2020
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Последние исследования американских ученых выявили, что вейпы и электронные сигареты несут в себе смертельную опасность, сообщает издание MedicalXpress.

Впервые о вреде вейпа и электронных сигарет стало достоверно известно в 2019 году, когда со схожими симптомами в больницы массово обращались молодые курильщики с серьезным повреждением легких. Центром по контролю и профилактике заболеваний США был выведен новый диагноз – EVALI, который характеризуется повреждением легких, после употребления электронных сигарет и/или продуктов вейпинга, содержащих в себе психоактивные соединения и тетрагидроканнабинол. К распространенным симптомам заболевания относят: высокую температуру, кашель, рвоту и диарею.

Общественный интерес к изучению EVALI резко пропал, после начала пандемии коронавируса. В одном из последних исследований, медики обращают внимание, что вероятность заражения Covid-19 повышается в пять раз среди молодых людей, в случае употребления электронных сигарет и/или вейпа.

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