Последние исследования американских ученых выявили, что вейпы и электронные сигареты несут в себе смертельную опасность, сообщает издание MedicalXpress.

Впервые о вреде вейпа и электронных сигарет стало достоверно известно в 2019 году, когда со схожими симптомами в больницы массово обращались молодые курильщики с серьезным повреждением легких. Центром по контролю и профилактике заболеваний США был выведен новый диагноз – EVALI, который характеризуется повреждением легких, после употребления электронных сигарет и/или продуктов вейпинга, содержащих в себе психоактивные соединения и тетрагидроканнабинол. К распространенным симптомам заболевания относят: высокую температуру, кашель, рвоту и диарею.

Общественный интерес к изучению EVALI резко пропал, после начала пандемии коронавируса. В одном из последних исследований, медики обращают внимание, что вероятность заражения Covid-19 повышается в пять раз среди молодых людей, в случае употребления электронных сигарет и/или вейпа.