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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон побывал сегодня в кишиневском пригороде – селе Кондрица

02 октября
16:26 2020
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«В кишиневском пригороде – селе Кондрица – поговорил с его руководителем Андреем Доникэ и местными жителями о насущных проблемах.

Обсудили многое: водоснабжение села, ремонт дорог, помощь сельскому хозяйству, функционирование социальных объектов.

Эти проблемы мне хорошо известны, поэтому разговор носил предметный характер, и мы условились искать конкретные решения, – написал Игорь Додон на своей странице в фейсбуке.

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