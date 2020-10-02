«В кишиневском пригороде – селе Кондрица – поговорил с его руководителем Андреем Доникэ и местными жителями о насущных проблемах.

Обсудили многое: водоснабжение села, ремонт дорог, помощь сельскому хозяйству, функционирование социальных объектов.

Эти проблемы мне хорошо известны, поэтому разговор носил предметный характер, и мы условились искать конкретные решения, – написал Игорь Додон на своей странице в фейсбуке.