Искусственный интеллект выступил в новой роли. Он создал оригинальный рецепт пива, а пивовары из швейцарского города Люцерн сварили напиток.

Ученые заложили в компьютер сто пятьдесят семь тысяч известных рецептов пива со всех концов света. Машина все их проанализировала, обнаружила типичные технологические особенности приготовления пива и определила перечень требуемых ингредиентов и время, необходимое для изготовления продукта. Напиток успешно прошел дегустацию, в нем отмечены фруктовые тона.

Эксперимент прошел успешно, но, по словам ученых, они не ставили перед собой цель полностью роботизировать пивное производство. Тем не менее, возможно, компьютеру будут поручены вспомогательные операции, сообщает «24 Heures».