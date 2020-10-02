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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Оригинал «Моны Лизы» написан прямо поверх эскиза

02 октября
16:16 2020
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Итальянский искусствовед Паскаль Котт четырнадцать лет работал в Лувре, изучая знаменитую «Джоконду» кисти Леонардо да Винчи. Он разработал специальную камеру, которая делает снимки в инфракрасном излучении. Эта технология позволяет видеть слои краски насквозь и разглядеть то, что под ними. В общей сложности ученый сделал свыше тысячи шестисот фотографий.

В результате выяснилось, что портрет написан поверх эскиза, который был перенесен на холст с бумаги. Искусствовед предположил, что где-то, возможно, хранится этот первоначальный эскиз, выполненный на бумаге. Не исключено, что его использовали для создания многочисленных копий знаменитой картины (только в XVI веке их написано больше десятка), авторство которых приписывают ученикам Леонардо, пишет «Artnet News».     

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