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Газета "Кишиневские новости"

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Василиса Володина назвала везунчиков октября

Василиса Володина назвала везунчиков октября
02 октября
15:56 2020
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Октябрь уже начал свое шествие по нашей планете. А его подарки способны превратить жизнь многих в яркий карнавал счастья и удачи! Астролог Василиса Володина назвала участников этого красочного действа.

Целеустремленный ЛЕВ

Счастье и удача во всём будут сопутствовать представителям этого знака зодиака весь месяц. В деловой сфере Львы будут на коне – они с легкостью обойдут все трудности и преодолеют все препятствия. Львы, которым удастся верно обозначить цели и смело идти к их достижению, получат исполнение самых сокровенных желаний.

Испытанные ВЕСЫ

Чтобы добиться карьерного роста и позитивных перемен в личной жизни, представителям этого знака придется быть готовыми пройти серьёзные испытания, подготовленные Вселенной. Кто их выдержит, получит долгожданные и очень ценные подарки судьбы. Награда ждет смелых, уверенных в себе, упорных и готовых много трудиться.

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