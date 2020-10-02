Как и в стрельбе по тарелочкам, в избирательной компании бывают иногда мишени, для поражения которых требуется в первую очередь хорошая реакция и только затем – точность. Чтобы поразить тарелочку, нужно первым делом быстро сообразить в каком направлении сосредоточить своё внимание и потом только включать глазомер. Всё остальное же – цвет, момент взлёта и прочность тарелки – факторы важные, конечно, но второстепенные.

По такой примерно мишени предложила прицелиться участникам нашей президентской гонки британская газета «Гардиан» (англ. The Guardian — «Страж»). В опубликованном журналистском расследовании этой респектабельной газеты утверждается, что министерство внутренних дел Великобритании рассматривало среди средств сдерживания новой миграционной волны размещение лагерей сирийских беженцев на территориях, расположенных далёко от границ острова (только за последние 12 месяцев Великобритания получила свыше 32 000 обращений беженцев). Наряду с Марокко и Новой Гвинеей, кандидатом на размещение лагеря оказалась и наша сраженная засухой и пандемией Молдова.

Но от Молдовы вскоре отказались, как свидетельствуют источники информации «Гардиан», из-за высокой степени коррупции в государственных институтах и опасности приднестровского конфликта. Министерство внутренних дел королевства воздержалась от комментариев для прессы, как и бывает обычно в таких тонких геополитических вопросах. Подхваченная информация трактуется молдавскими СМИ как имеющая прямое отношение к Партии Социалистов и Партии «Действие и Солидарность» из-за предположения, что вопрос о странах-кандидатах рассматривался как раз во время совместного правления этих партий в прошлом году.

Как показывает опыт избирательных кампаний, в используемых конкурентами новостях не так важна их достоверность, сколько способность управлять вниманием электората. Судя по вчерашним политическим реакциям, партия власти приняла новость о лагере для беженцев в Молдове с серьёзным лицом, но скрытой улыбкой, так как было понятно, что за недоказанностью фактов стоит двойственный и, может быть, забавный смысл возникшей ситуации. Тем более что МИДЕИ поспешило отвергнуть любую возможность контактов с британцами по поводу размещения маленьких «колоний» в контролируемом властями пространстве.

Неискушенная же в политических тонкостях оппозиция стала по своему обычаю истерично кричать о провокации, обвиняя социалистов в том, что подкинули ей в аристократический двор дохлую кошку. Молодые политики ПДС сами бросили на себя тень подозрения в причастности к переговорам о возможности размещении лагеря. Тем самым стала правдоподобной гипотеза, согласно которой Майя Санду согласится на размещение лагеря, если только вступит в должность президента, потому как дала клятву: став главой государства, сразу же победит коррупцию и решит приднестровский конфликт, т.е. быстро устранит все препятствия на пути создания идеальных условий для размещения лагеря для сирийских беженцев.

Чем громче будет кричать ПДС, тем крепче уличат её в тайном сговоре с политическими деятелями острова. Ведь премьеру Борису Джонсону интереснее пламенные речи евроинтеграторши Майи Санду, чем молчание европрагматика Игоря Додона, по меньшей мере с теоретической точки зрения. Вот и готов вывод о том, что британцы и сирийцы спят и видят, как макают в свиной или овечьей поджарке большие куски мамалыги с брынзой и запивают домашним вином из погреба «гяги Иона». Быть честным и умным в политике мало, надо ещё быть расторопным и изворотливым. Иначе, стреляя в разноцветные пеко-цементные тарелочки, гарантировано попадание по воробьям. А в чём повинны птицы?