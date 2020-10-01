Очередной претендент на кресло президента Республики Молдова сошел с дистанции, им оказался председатель «Партии трудящихся» Сергей Тома.

Успешный предприниматель, человек, намеревавшийся стать мэром Кишинева, не смог собрать в свою поддержку пятнадцать тысяч подписей. Что ж, это свидетельствует только о том, что избиратели по большей части со своим выбором уже определились и не воспринимают новичков. К четвергу в Молдове зарегистрированы шесть кандидатов в президенты, два пока еще на подходе.