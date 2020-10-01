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Газета "Кишиневские новости"

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Посла Великобритании в Кишиневе хотят вызвать «на ковер»

01 октября
20:16 2020
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Бывший премьер Республики Молдова возмутился идеей, озвученной правительством Бориса Джонсона, создать в Молдове центр содержания для людей, ищущих убежища в Великобритании.

Издание The Guardian поведало читателям о том, что британский кабинет министров намерен организовать в нашей стране некий отстойник для эмигрантов. В социальных сетях Стурза написал по данному поводу: «Это возмутительно… Планы, составленные кабинетом Джонсона, предполагают, что Марокко, Молдова, Папуа-Новая Гвинея могут быть подходящими местами для центров обработки лиц, ищущих убежища в Великобритании. В одном из документов указано, что запрос консультаций об обустройстве таких центров поступил от премьера. В чью больную голову пришла такая мысль? Посла Великобритании в Кишиневе необходимо вызвать на ковер».

Впрочем, центр размещения беженцев в Кишиневе существует уже больше десяти лет, и он находится в пригороде столицы. Содержится на средства Евросоюза. На одного беженца выделяется 8 евро в день.

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