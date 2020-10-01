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Газета "Кишиневские новости"

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Узбекские «голубые» неудачно пошутили

01 октября
14:21 2020
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В социальных сетях Узбекистана появилась информация о том, что в Ташкенте, в рамках борьбы с пропагандой гомосексуализма, введен запрет на использование голубого цвета, сообщает Podrobno.uz

Мессенджер Telegram также рассказывает, что данное решение принято ташкентским Кенгашем (советом, ред.) народных депутатов. «Данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сообщается в релизе, подготовленном городскими властями. Можно предположить, что это именно так. На государственном флаге Узбекистана присутствует голубая полоса, которая, по местным традициям, символизирует небо и воду как основные источники жизни.

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