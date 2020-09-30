Вечер вторника заставил не только США, но и весь остальной мир напряженно застыть, наблюдая за первым из трех раундов президентских дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Прошедший первый раунд президентских дебатов нашел колоссальный отклик во всем мире. Вот как британский The Times описал событие: «Очевидно, проигравшим в первом туре президентских дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом оказалась Америка». Мировые СМИ не скупились на пестрые эпитеты, описывая полтора часа того, что нельзя было бы назвать дебатами ни в одном из известных смыслов. Газета The Guardian назвала Байдена человеком, который «хотя бы походил на президента». Французская газета Libération обозначила вторничные дебаты как разговор «хаотический, незрелый, изнуряющий». Немецкий ежедневник Die Welt написал, что «теледуэль» показала всему миру насколько президенту США не хватает самоконтроля и каким детским было его поведение. Итальянская газета La Repubblica поставила американской политике настоящий диагноз, написав, что глубже она еще не увязала.

Дебаты, предназначенные для того, чтобы избиратели могли понять что из себя представляет каждый из кандидатов в президенты, превратились в возню в песочнице в первые же пять минут. Телеведущий Крис Уоллес, который вел дебаты, был вынужден требовать от Дональда Трампа возможность задать свой вопрос, пока тот обвинял ведущего в предвзятости и симпатиях Байдену. Президент Трамп говорил одновременно со своим оппонентом, в предоставленное Байдену время. По подсчетам CBS News, Трамп перебил Байдена 73 раза. Испытание терпения Байдена закончилось обменом колкостями. Трамп поставил под сомнение образованность Байдена, на что тот, в свою очередь, назвал оппонента клоуном и устало спросил: «Мужик, может ты все же заткнешься?».