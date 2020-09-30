В августе 2020 года среднемесячная заработная плата жителя региона (без учета малого бизнеса) составила 5035 рублей, это по местному курсу 313 долларов, что на 5,3% выше, чем в 2019-м, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Больше всех получают те, кто занят в сфере радио и электросвязи – 13644 рубля, и задействованные в управлении свободными экономическими зонами – 12207 рублей. На другом конце этого рейтинга, по традиции, бюджетники. Нянечка в детском саду зарабатывает 2842 рубля, работники культуры и искусства на рубль меньше. В органы статистики не поступает информация о том, какое жалование у пограничников, таможенников, прокуроров и сотрудников Комитета государственной безопасности. Сравнимые с приднестровскими зарплаты, например, в Алжире, после вычета налогов – 273 доллара, Армении – 303, Грузии – 367, Марокко – 248, Мексики – 260,6.