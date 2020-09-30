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Газета "Кишиневские новости"

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Плахотнюк очень боится молдавского суда

30 сентября
16:01 2020
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В эфире телеканала TV-8 адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак рассказал, что его клиент готов сотрудничать с турецкими властями, если станет вопрос о его экстрадиции в Молдову.

«Я разговаривал со своим клиентом, рассказал о новостях, появившихся в СМИ. Будем ждать от компетентных турецких органов результатов запроса. Если потребуется, Плахотнюк может обратиться к местным адвокатам», – отметил Рогак. По его словам, клиент чувствует себя спокойно и готов к любому судебному разбирательству, но не на территории Республики Молдова, так как в ней юстиция зависима от политиков. Ранее депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой выразил сомнение в том, что Анкара выдаст нашей стране олигарха. По словам народного избранника, у Плахотнюка в Турции налажен серьезный бизнес, и он не раз был представлен президенту Реджепу Эрдогану.

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