В Министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали недавнюю встречу в Вильнюсе французского президента Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской, сообщает агентство Delfi

Официальный представитель МИДа Анатолий Глаз пошутил: в Литве в лице оппозиционного деятеля появилась новая достопримечательность, которую считают нужным демонстрировать всякому заезжему. Комментируя санкции в отношении Белоруссии со стороны прибалтийских соседей, чиновник заявил: «На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные ограничительные меры по каждой из этих стран». Члены Евросоюза принципиально договорились о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, но они официально еще не оформлены. Потому Литва, Эстония, Латвия и Польша решили «бежать впереди паровоза».