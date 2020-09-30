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Газета "Кишиневские новости"

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В Литве Тихановскую превратили в достопримечательность

30 сентября
15:56 2020
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В Министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали недавнюю встречу в Вильнюсе французского президента Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской, сообщает агентство Delfi

Официальный представитель МИДа Анатолий Глаз пошутил: в Литве в лице оппозиционного деятеля появилась новая достопримечательность, которую считают нужным демонстрировать всякому заезжему. Комментируя санкции в отношении Белоруссии со стороны прибалтийских соседей, чиновник заявил: «На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные ограничительные меры по каждой из этих стран». Члены Евросоюза принципиально договорились о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, но они официально еще не оформлены. Потому Литва, Эстония, Латвия и Польша решили «бежать впереди паровоза».

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