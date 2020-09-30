Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский провел онлайн конференцию на тему продовольственной безопасности, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Председатель правительства Александр Мартынов сообщил неутешительную информацию: урожай потерян на 53% посевов. Количество овец сократилось на 25%, крупного рогатого скота на 15%. По предварительным расчетам, регион обеспечен зерном на 137% (в прошлом году на 500%), молоком 42%, мясом – 32%. Разработана и реализуется антикризисная программа. Сельхозпроизводители освобождены от налога на землю при условии, если урожай на ней погиб. Ставки налога на доход консервных заводов снижены с 3,9% до 2%. Пролонгированы сроки выплаты обязательств по кредитам, выданным на развитие сельхозпредприятий. Исполнительная власть готова вложить немалые деньги в восстановление насосных станций и развитие мелиорации. По словам Красносельского, уровень самообеспечения продовольствием, к которому Приднестровье должно стремиться – 60-70%.