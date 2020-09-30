Генеральная прокуратура Республики Молдова обратилась к турецким коллегам с запросом о возможности высылки на родину олигарха Влада Плахотнюка, сообщает «ИНФОТАГ».

В распространенном ведомством сообщении говорится: «Генеральный прокурор Александр Стояногло подписал 29 сентября запрос, в котором просит компетентные органы Турции экстрадировать Плахотнюка для привлечения к ответственности в Республике Молдова. Весь набор документов и материалов, связанных с этой процедурой, уже отправлен». Ранее кандидат в президенты, мэр Бельц Ренато Усатый объявил, что олигарх в Турции встречается с молдавскими политиками, пытаясь повлиять на итоги предстоящих выборов. Претендент на пост главы государства отправился в Стамбул, где, по его словам, хотел указать Плахотнюку дорогу в прокуратуру. Возможно, таким образом, он предупредил олигарха о том, что на него открылся сезон охоты.