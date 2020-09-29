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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 сентября 1310 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 сентября 1310 смертельных случаев
29 сентября
19:36 2020
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В течение прошедшего дня, 29 сентября, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Новоаненского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летняя женщина из Окницкого района, 82-летняя женщина из Единецкого района, 67-летний мужчина из Ниспоренского района, 71-летняя женщина из Приднестровья, 72-летний мужчина из района Басарабяска. На вечер 29 сентября 38579 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1310 человек умер от инфекции.

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