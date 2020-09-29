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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Великобритания тайно экспортирует пластиковые отходы

Великобритания тайно экспортирует пластиковые отходы
29 сентября
17:51 2020
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Похоже, незаконный вывоз отходов поставлен в развитых странах на широкую ногу. В январе нынешнего года из Малайзии только в Великобританию были возвращены сорок два контейнера с отходами пластика, ввезенными нелегально. А всего из этой страны за последнее время вернули тринадцати государствам Европы сто пятьдесят таких контейнеров. В них содержались свыше 3,7 тыс. тонн использованного пластика.

И вот свежий случай, на этот раз в Шри-Ланке. Здесь таможенники нашли свыше двадцати контейнеров с отходами медицинской деятельности. Они скрывались среди большого числа других контейнеров, хранившихся на складах уже в течение двух лет. Их нелегально ввезла в страну одна из частных британских фирм. И это явное грубое нарушение международных норм хранения и утилизации опасных отходов. Опасный груз вернули в Великобританию, сообщает BBC.

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