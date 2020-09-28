Учитывая активную разработку большого количества вакцин от коронавируса в разных странах, Всемирная организация здравоохранения утвердила критерий эффективности вакцины.

Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, эффективной будет признана та вакцина, после введения которой у половины получивших прививку выработаются антитела, и сохраняться они будут на протяжении нескольких месяцев. Представитель организации уточнила, что в идеальном варианте эффективность должна составлять семьдесят процентов и более, но ставить такую высокую планку в нынешней ситуации не представляется возможным.

Минимальным уровнем эффективности ВОЗ признала тридцать процентов, но, как отмечается, такие препараты не окажут существенного воздействия на положение дел в условиях пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения также намерены вести наблюдения за вакцинированными в течение длительного периода, чтобы определить, не возникли ли нежелательные побочные эффекты, передает РИА «Новости».