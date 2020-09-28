Понедельник, 28 сентября 2020, 02:27

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

ВОЗ определила, какую вакцину от коронавируса считать эффективной

ВОЗ определила, какую вакцину от коронавируса считать эффективной
28 сентября
23:01 2020
Версия для печати

Учитывая активную разработку большого количества вакцин от коронавируса в разных странах, Всемирная организация здравоохранения утвердила критерий эффективности вакцины.

Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, эффективной будет признана та вакцина, после введения которой у половины получивших прививку выработаются антитела, и сохраняться они будут на протяжении нескольких месяцев. Представитель организации уточнила, что в идеальном варианте эффективность должна составлять семьдесят процентов и более, но ставить такую высокую планку в нынешней ситуации не представляется возможным.

Минимальным уровнем эффективности ВОЗ признала тридцать процентов, но, как отмечается, такие препараты не окажут существенного воздействия на положение дел в условиях пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения также намерены вести наблюдения за вакцинированными в течение длительного периода, чтобы определить, не возникли ли нежелательные побочные эффекты, передает РИА «Новости».       

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,82+0,29%
EUR19,61+0,54%
GBP21,59+0,85%
UAH0,59+0,27%
RON4,02+0,72%
RUB0,21–1,04%

Курсы валют в MDL на 28.09.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд