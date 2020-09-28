Ученые из немецкого Университета Гете провели исследование и выяснили, что у пациентов, страдающих депрессией, пульс был на 10-15 ударов чаще, чем у здоровых людей. Это определили с помощью специальных устройств, фиксировавших частоту пульса испытуемых круглосуточно. Оказалось также, что у людей с депрессией ритм сердца не замедляется ночью, как это происходит в норме. Но после того, как страдающие депрессией прошли лечение, их сердечный ритм пришел к нормальным показаниям.

Затем исследователи предложили компьютерной программе по колебаниям пульса отличить больных депрессией от здоровых. Искусственный интеллект показал точность около 99%. Ученые надеются, что результаты их эксперимента найдут применение в выявлении депрессии на ранних стадиях, сообщает medportal.ru.