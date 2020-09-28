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Газета "Кишиневские новости"

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Украинское чудо-оружие будет противостоять России

28 сентября
21:16 2020
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Украинский ракетный комплекс «Нептун» – это сухопутный и морской щиты сдерживания, уверен директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бардак, пишет «Апостроф».

По словам эксперт,а такие типы вооружений в былое время разрабатывались около 10 лет, а отечественные ученные смогли все сделать за 3 года. Причем без того, чтобы за рубежом заимствовать какие-то технологии. «Ракетный щит сдерживания для нас очень важен, в отличие от самолетов, такую технику Украина может создавать самостоятельно, без партнеров. Ракеты могут быть ключевыми элементами украинской системы асимметричного противодействия», – уверен Бардак. Первый дивизион «Нептунов» будет поставлен уже в 2021 году, его задача – прикрывать морское побережье. Эксперт полагает: украинское «чудо-оружие» не позволит России пойти со страной на прямой конфликт.

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