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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье почтили память 2,5 тыс. погибших дубоссарцев

28 сентября
20:56 2020
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В городе Дубоссары местные жители почтили память расстрелянных земляков и советских военнопленных у Мемориала «Жертвам фашизма», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В сентябре 1941 года, в регионе действовал немецкий карательный отряд под командованием Вальтера Келлера. Перед ним была поставлена задача: полное уничтожение коммунистов, евреев и цыган. «Только за один день, 12 сентября наших дубоссарцев было расстреляно две с половиной тысячи. Их убивали партиями по сто человек. Это страшная трагедия, и мы не должны о ней забывать и не должны прощать эти зверства», – сказал у Мемориала председатель Еврейской общины города Озиас Укштейн.

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