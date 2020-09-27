На заседании Чрезвычайной национальной комиссия по общественному здравоохранению 24 сентября было принято решение о методике присвоения отдельным районам страны зон опасности распространения коронавируса. Похожие механизмы уже существуют в международной практике.

В зависимости от уровня риска передачи вируса COVID-19 всем территориям будут присваиваться 4 уровня опасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный) по нескольким показателям, которые будут рассчитываться Национальным агентством общественного здравоохранения один раз в 14 дней. На основе этого территориальные комиссии по общественному здравоохранению будут устанавливать ограничительные меры общественного здравоохранения на управляемой административной территории.

Каждый из 4-х уровней будет присваиваться в зависимости от количества случаев подозрений, заболеваний, смертности от COVID-19, зарегистрированных на территории за соответствующий период времени.

Чрезвычайная национальная комиссия установила, что ограничительные меры будут для каждой из зон дифференцированными.

В «красной» зоне обучение в школах будет в режиме онлайн, запрещаются коллективные мероприятия, посещение общественных мест также ограничивается крайней необходимостью.

В «оранжевой» зоне школы будут работать в обычном режиме, но при строгом соблюдении мер безопасности, групповые мероприятия допускаются, но с ограничением числа участников, покидать пределы жилья можно будет только в случае необходимости.

В «желтой» зоне школы будут открыты, выход из дома не ограничивается, разрешены празднования с участие до 50 человек.

В «зеленой» зоне ограничительные меры будут носить рекомендательный характер и не предусматривают жестких запретов.