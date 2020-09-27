В течение прошедшего дня, 27 сентября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летняя женщина из Флорештского района, 76-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из района Чимишлия, 55-летний мужчина из Приднестровья, 76-летний мужчина из района Чимишлия, 68-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из муниципия Белцы. На вечер 27 сентября 37842 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1287 человек умерли от инфекции.