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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 сентября 1287 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 сентября 1287 смертельных случаев
27 сентября
20:26 2020
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В течение прошедшего дня, 27 сентября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летняя женщина из Флорештского района, 76-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из района Чимишлия, 55-летний мужчина из Приднестровья, 76-летний мужчина из района Чимишлия, 68-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из муниципия Белцы. На вечер 27 сентября 37842 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1287 человек умерли от инфекции.

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