По сообщению главы администрации Харьковской области Алексея Кучера, на месте крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 удалось обнаружить черные ящики.

Бортовые самописцы были извлечены из-под обломков упавшего самолета. Кучер опроверг слухи, о том, что единственный выживший во время крушения оказался курсантом авиашколы и уцелел, выпрыгнув из самолета. Пострадавший сообщил, что в какой-то момент потерял сознание и очнулся уже внутри разбившегося самолета. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Молодого человека навести в военном госпитале Алексей Кучер и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 25-го сентября, во время захода на посадку под Харьковом потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту было 27 человек, в числе которых были помимо экипажа курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, причиной трагедии стал неисправный двигатель самолета.