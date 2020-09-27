Любовь – это счастье, необходимое нам, как воздух, как теплые лучи Солнца. Мы готовы ждать его хоть всю жизнь, только бы оно вошло в нашу жизнь и озарило ее своим счастливым светом. Вселенная готовит каждому из нас хоть одну судьбоносную встречу, но очень часто люди, предназначенные друг другу свыше, встретившись, проходят мимо и теряют друг друга из виду. И тогда те, кто очень ждет, получают ещё шанс, а потом, если не сложилось, ещё и ещё. Ведь Любовь делает нас лучше, а значит человек любящий несет в этот мир счастье и добро. Потому Вселенная так щедра к нам.

Так, кому же повезет встретить свою большую Любовь в середине осени – в октябре месяце?

Свободолюбивые БЛИЗНЕЦЫ

Представителям этого знака зодиака октябрь подарит множество интересных знакомств, часть из которых вполне может перерасти в нечто большее. Главное – не пугаться большого количества контактов, внимательно присматриваясь к новым людям. Близнецам стоит выбирать тех, кто силен и в то же время нежен, кто не способен стать домашним тираном, кто не будет ограничивать свободный полет Близнецов. Стоит дать шанс и старым знакомым, кто по каким-то причинам потерял с вами связь.

Легкие СТРЕЛЬЦЫ

Представителей этого зодиакального созвездия в октябре ждет огромный объем работы. Но Стрельцы, очень коммуникабельные и легкие на подъём, всегда готовы провести вечер в интересной и веселой компании. Удачный аспект Юпитера, покровительствующего Стрельцам, создаст прекрасную обстановку для бурного развития любовных отношений своих подопечных. Стрельцам просто нужно оценить совместимость характеров и понаблюдать в развитии отношения с избранными персонажами.