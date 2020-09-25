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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове есть НПО, получившие за четыре года десятки миллионов евро

В Молдове есть НПО, получившие за четыре года десятки миллионов евро
25 сентября
19:36 2020
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В рамках нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал о деятельности НПО и настоящих целях этих организаций

«Недавно я прочитал очень хорошую работу нашего депутата Богдана Цырди, который подготовил книгу на 800 страниц о деятельности НПО в Молдове. Очень интересная. Думаю, в течении двух недель она будет представлена обществу. Есть НПО, получившие за четыре года десятки миллионов евро из-за границы и которые занимаются лишь клеветой. В книге будут указаны все данные: когда, сколько и где получали деньги эти организации. Думаю, что это будет очень интересная медиа-бомба. Мы четко поймем, кто и на кого работает. Некоторым моим оппонентам не нужен избирательный штаб. Им нужны несколько тысяч НПО, которые получают внешние деньги, занимаются избирательной кампанией, каждый день только клевещут на нас и восхваляют других. Знаем кто, знаем о фальшивых аккаунтах, знаем об аккаунтах, управляемых из-за рубежа, знаем какие НПО этим занимаются».

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