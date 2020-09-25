В очередной программе «Президент отвечает» Игорь Додон заявил: «Принятое на этой неделе решение Конституционного суда, который дал отрицательное заключение на законопроект правительства о внесении поправок в Конституцию, ведет к блокированию реформы на какое-то время. Я не комментирую решение КС с юридической точки зрения. Были и другие решения, с которыми я не был согласен. Реформа юстиции остается для нас приоритетом. Раньше нас критиковали за то, что мы блокируем реформу юстиции. Конституционный суд сформирован в прошлом году, во главе поставлен представитель оппозиции, по политическим критериям. Нужно ясно говорить о том, кто блокирует реформу юстиции, а не метать стрелы в президента и власть. Все же власти будут изыскивать решения для продолжения этой важной для нашей страны реформы. Хочу напомнить, что проект Закона об изменении и дополнении Конституции был обсужден с гражданским обществом, с европейскими партнерами и Венецианской комиссией».