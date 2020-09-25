Национальное агенство по регулированию в энергетике одобрило сегодня решение о снижении на 11% тарифа на поставку электрической энергии распределительным сетям – до уровня 1,2 леев за кВт/ч.

Данное решение может стать основанием для пересмотра в сторону снижения и тарифа для населения, так как снижаются расходы компаний-поставщиков услуги. С августа конечные потребители центра и юга страны оплачивают тариф в 1,68 леев за один Квт/ч или на 21 бан меньше, чем ранее.

В серверных регионах тариф на электричество снизился почти на 9 леев и составляет 2,14 лея за один кВт/ч. Недавно компания “Moldovagaz” запросила пересмотреть тариф на природный газ, пояснив, что в нынешних условиях один кубометр голубого топлива должен стоит в среднем 4,08 лея по сравнению с нынешними 4,42 лея.