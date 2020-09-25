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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 сентября 1264 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 сентября 1264 смертельных случая
25 сентября
18:46 2020
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В течение прошедшего дня, 25 сентября, зарегистрированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина из муниципалитета Бельцы, 73-летняя женщина из Хынчештского района, 64-летний мужчина из Каларашского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Яловенского района, 64-летняя женщина из Кагульского района, 69-летний мужчина из района Рышкань, 62-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Криулянского района, 77-летний мужчина из Приднестровья. На вечер 25 сентября 37023 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1264 человека умерли от инфекции.

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