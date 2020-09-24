Американский опрос, представленный сегодня, вызывает большие вопросы относительно доверия к его данным. По сути это копи-пейст опроса, проведенного для Грузии, в чем можно убедиться на стр. 25 опубликованного документа, сообщает портал http://today.md .

Авторы опроса забыли заменить Грузию на Молдову, что вызывает разумные сомнения и относительно данных, представленных в опросе.

Напомним, что молдавские политики не раз обвиняли друг друга в манипуляции опросами.

Случайно или нет, но в этом опросе, реализованном американцами (в кулуарах говорят, что именно они поддерживают М. Санду), победителем второго тура оказывается именно лидер ПДС, с небольшой разницей в 2%, видимо, с тем, чтобы вписаться в статистическую погрешность в случае ее проигрыша.