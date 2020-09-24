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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровский Шериф импортирует литовский бензин в обход Молдовы

24 сентября
21:41 2020
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Литовский центр журналистских расследований Siena выяснил, что крупнейшая компания страны Orlen Lietuva несколько лет поставляла в Приднестровье нефтепродукты, при этом акцизы в бюджет Молдовы не поступали, сообщает агентство Delfi.

Литовская сторона продавала горючее холдингу Шериф. В Orlen Lietuva, которая находится под управлением польской компании PKN Orlen, не опровергают факт сотрудничества с Приднестровьем, но отказались указать в каких объемах осуществляли отгрузку в регион. В Шерифе журналистам сообщили, что Литва их главный источник получения нефтепродуктов, в 2011 – 2019 годах из этой страны поступило 164500 тонн бензина и дизельного топлива. Экспорт несколько снизился, когда Молдова с Украиной стали создавать совместные пограничные посты. Также журналисты выяснили, что торговый дом Transis предпринимателя Кястутиса Верловаса, также активно работает с холдингом Шериф, а налоги в бюджет Молдовы от сделок не поступают. Предприниматель заявил, что его компания за денежные отчисления получателя товаров не отвечает.

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