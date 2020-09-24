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Газета "Кишиневские новости"

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Украинские бронекатера «Гюрза-М» прибыли в Азов по суше

24 сентября
21:36 2020
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Два бронекатера типа «Гюрза-М» пригнали на спецавтомобилях в азовский город Бердянск, где создается новая украинская военно-морская база «Восток», сообщает «Зарубежное военное обозрение».

Колонна тяжелой техники двигалась по Мелитопольскому шоссе. Ее сопровождали представители коммунальных служб. Они при необходимости поднимали на нужную высоту воздушные линии передачи электроэнергии. Естественно, местным водителям пришлось простаивать в пробках. Это уже третья переброска катеров в Азовское море. Первая прошла тоже наземным способом. Вторая закончилась неудачно. В ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских судна, которые демонстративно зашли в территориальные воды РФ.  

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