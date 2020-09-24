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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые научились распознавать рак легких по пальцам

24 сентября
21:21 2020
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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что изменение пальцев на руках и ногах может свидетельствовать о заболевании раком легких.

Этот вид онкологии долго никак себя не проявляет и чаще всего обнаруживается на поздней стадии. Но задолго до появления очевидных симптомов, таких, как кашель с мокротой, наличие болезни можно определить по состоянию пальцев на руках и ногах. Дело в том, что опухоль вырабатывает специфические вещества, заставляющие кровь скапливаться у кончиков пальцев. В результате они увеличиваются в размерах и утолщаются. Однако на этот симптом редко обращают внимание.

Специалисты советуют регулярно осматривать свои пальцы. Если кончики утолщаются, кожа вокруг ногтя становится необычно блестящей, а на ногте появилась выпуклость, которая раньше не была заметна, это повод насторожиться и как можно скорее обратиться к врачу-пульмонологу, пишет «Medikforum».

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